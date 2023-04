Amsterdam aA nl Wat doen vroegere sluitingstijden met de Wallen? "Ik vind het teleurstellend"

Teleurgestelde toeristen en cafépersoneel op de Wallen vannacht. Sinds 1 april mogen de cafés in de weekenden vanaf één uur 's nachts geen nieuwe gasten meer binnenlaten. Een uur later moeten ze de deuren sluiten, terwijl de meeste cafés eerder nog tot drie uur in de nacht open mochten blijven.

De cafés hielden nieuwe gasten, met tegenzin, tegen. "Leuk is anders", zegt Emy Burgemeester van café Pleinzicht. "Want ik verlies gewoon echt heel veel omzet hierdoor. Ik heb soms weleens pieken tussen één en drie uur in de nacht en ik denk dat de gemeente dat niet begrijpt."

"De cafés zouden langer open moeten blijven. Wij Amerikanen stoppen niet met uitgaan tot vier of vijf uur in de ochtend", vindt een toerist uit de Verenigde Staten die even daarvoor poseerde op een geparkeerde racefiets. Een Franse toerist: "Ik denk dat het een beetje teleurstellend is dat alleen de cafés in dit gebied, het meer toeristische gebied, nu al dichtgaan." Tekst gaat door onder foto.

Volgens de gemeente zorgen bezoekers van het Wallengebied voor geluidsoverlast en snappen ze niet dat er op de Wallen ook Amsterdammers wonen. Er zou een relatie zijn tussen de sluitingstijden en de overlast op straat. "Ik zie de relatie niet", reageerde Stefano Lacroix van Café Emmelot. "En ik ben het helemaal eens met de bewoners. Ja, er is teveel overlast, ja, ze zijn te luid. Dus laat de toeristen naar binnen gaan. We hebben ons café goed geïsoleerd."

