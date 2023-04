Strijder Ryan vecht voor betere geboortezorg voor trans personen: 'Twijfelde of ik werd weggestuurd'

Ryan Ramharak (31) is trans en kwam er, toen die diens kind droeg, achter dat de geboortezorg in Nederland daar niet in alle facetten op is ingericht, en dat de informatie over een kind krijgen als trans persoon niet makkelijk te vinden is. Ryan wil graag bijdragen aan een wereld waarin al die informatie wel makkelijk te vinden is, en artsen begrijpen hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. Ryan vertelde daarom diens verhaal bij Strijders.

Ryan was acht, toen die op tv naar de film Tarzan keek, en dacht: 'later word ik net zo groot en stoer als Tarzan'. Op zich niet zo'n rare gedachte voor een jongetje, maar Ryan groeide niet op als jongen. De term trans was toen nog helemaal niet aan de orde, maar toen Ryan op diens achttiende leerde wat het betekende om trans te zijn, wist die het wel snel: 'dat ben ik'.

Het duurde daarna nog vijf jaar voordat Ryan de knoop doorhakte en besloot in transitie te gaan. "Ik heb heel lang op de wachtlijst gestaan in Amsterdam, en toen ben ik aan de hormonen gegaan en heb ik een operatie gehad", vertelt die.

Behoud van reproductieve organen

Wat Ryan toen al wist is dat die een sterke kinderwens had. "Ik was in transitie en ik was er superblij mee. Elke keer dat ik in de spiegel keek was ik blij met elke baardhaar. Maar mijn zus kreeg een kindje, en toen ik dat baby'tje voor het eerst vasthield dacht ik 'hey, ik wil dit ook, maar hoe moet dat dan met mijn transitie?'"

Ryan is toen zelf uit gaan zoeken of het mogelijk is om kinderen te krijgen als je in transitie bent. "Tot 2014 mocht je als trans persoon geen kinderen krijgen. Als je je geslacht in je paspoort wilde veranderen, moest je je laten steriliseren", vertelt die bij Strijders.

"Ik ben alle informatie zelf uit gaan zoeken, via Facebook en het internet. Daar kwam ik erachter dat het wel mogelijk is om een kind te krijgen als je in transitie bent, maar die informatie moest ik echt zelf boven tafel krijgen", vertelt Ryan.

'Dit doe ik voor het eerst'

Buiten de slecht toegankelijke informatie over geboortezorg voor trans personen, heeft Ryan ook kanttekeningen bij de manier waarop artsen ermee omgingen. "Ik had het geluk dat ik een vaste gynaecoloog had, en dat is ook een van de dingen die ik trans mensen die een kind willen krijgen aanraad in mijn workshops."

Maar dat betekent niet dat het overal soepel verliep. Zo vertelt Ryan over een bezoek aan de GGD, waar die een vaccinatie moest halen tijdens de zwangerschap. "De persoon die tegenover me zat werd zenuwachtig. Ze begon gelijk te zeggen dat mannen soms verkeerde vaccinaties krijgen, en ik moest tegen haar vertellen dat ik trans was en dat ik zwanger was voor ze het begreep."