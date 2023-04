Werkzaamheden aan brug 108 in West stilgelegd na bouwfout: "Hoe kan dit?"

De werkzaamheden aan de brug over de Da Costagracht ter hoogte van de De Clercqstraat, worden in elk geval een paar maanden stilgelegd. Het middenstuk van deze brug 108, waar de tram over rijdt, is vijf jaar geleden vervangen. Nu blijkt dat het toen geplaatste middenstuk niet zo sterk is als gedacht.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de fiets- en voetpaden aan de zijkanten van de brug. In een brief van de gemeente die ondernemers en bewoners vrijdag kregen, staat dat er tijdens de huidige werkzaamheden vragen ontstonden over de wapening van het middenstuk. "Uit de aanvullende berekeningen die daarop volgden bleek dat ook het middendeel van de brug minder sterk is uitgevoerd dan gedacht", staat in de brief.

"Om de brug voor de lange termijn veilig te houden, moet het ontwerp worden aangepast, dat gaat enkele maanden duren", zegt een woordvoerder van de gemeente tegen AT5. Wel is het bestaande middendeel van de brug volgens de gemeente veilig. Al het verkeer kan er daarom in beide richtingen gebruik van blijven maken.

Bouwput

Maar dat neemt niet weg dat ondernemers en omwonenden in elk geval nog maanden in een bouwput blijven zitten. "Ja, we worden flink gedupeerd zo, alle ondernemers eromheen", zegt de eigenaar van een fietsenwinkel aan de De Clercqstraat.

"Hoe kan dit? Je hebt hier maanden aan gewerkt en je hebt hier met iedereen over gepraat. Dus ik snap niet hoe dit verkeerd is gegaan", gaat hij verder. "We gaan de hele wereld over, we kunnen afsluitdijken bouwen en we kunnen eilanden uit de zee halen. Maar een brug over een kade hier waar een kano onderdoor moet varen, dat kunnen we niet eens afkrijgen. Alsof er nog nooit een brug is gebouwd."

Flinke tegenvaller

Ook een omwonende kan maar weinig begrip opbrengen voor de stilgelegde werkzaamheden. "Allemaal ons geld, ons belastinggeld, waar het van betaald wordt. En vervolgens kunnen we gewoon weer opnieuw beginnen. Ik vind het echt schandalig."

"Het is een flinke tegenvaller dat we nu niet door kunnen werken, niet in de laatste plaats voor de ondernemers en bewoners", aldus de gemeente. "We gaan zorgen dat bewoners en ondernemers zo min mogelijk overlast ervaren bij het gebruik van de brug door het verkleinen van het bouwterrein, waardoor er meer openbare ruimte ontstaat. Voetgangers en fietsers hoeven dan niet meer over te steken."