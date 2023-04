Raak de Vlag met Fred Luesken: "Die Ajax-bal mag jij"

Een hele lange carrière kende Fred Luesken niet in het betaalde voetbal. Toch speelde hij als linksbuiten eind jaren tachtig twee seizoenen met HFC Haarlem in de eredivisie. Op dit moment is Luesken hoofd jeugdscout bij AZ. En maakt de Heilooër graag tijd voor een potje Raak de Vlag in z'n prachtige Haarlem-tricot. "Die Ajax-bal mag jij."