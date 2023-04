🔴 Liveblog: AZ verzuimt tweede plek over te nemen van Ajax, VZV begint aan degradatiepoule

Den Helder Suns heeft in de topper gewonnen van Sportiff Grasshoppers. Het werd 77-58, waardoor de bekerwinnaar als eerste eindigt in de reguliere competitie.

De laatste competitiewedstrijd in Elite B heeft Landslake Lions ook in winst omgezet. Basketbal Academie Limburg werd met 76-52 verslagen. Triple Threat ging ten onder tegen Binnenland: 90-85. De Haarlemse basketbalsters zijn volgende week zaterdag de eerste tegenstander in de play-offs van Lions.