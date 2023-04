🔴 Liveblog: AZ verzuimt tweede plek over te nemen van Ajax, VZV begint aan degradatiepoule

AFC heeft vandaag nagelaten te profiteren van de topper tussen naaste belagers Katwijk en Rijnsburgse Boys (2-2). De Amsterdammers speelden in eigen huis doelpuntloos gelijk tegen Lisse. Rodelantaarndrager OFC speelde verrassend gelijk (1-1) tegen Spakenburg, halvefinalist in de beker. Ayoub Haddad maakte zelfs het openingsdoelpunt, maar Koos Werkman scoorde de 1-1. Overigens miste oud-aanvaller van Telstar, Floris van der Linden, nog een penalty.

Koninklijke HFC kwam niet verder dan 1-1 tegen TEC, terwijl Jong FC Volendam hard onderuit ging tegen IJsselmeervogels: 1-4.

Consequenties had het gelijkspel niet, want AFC blijft koploper met 57 punten. HFC is negende, terwijl Jong Volendam en OFC de onderste twee plekken bezetten.