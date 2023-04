Britse toeristen over Stay Away-campagne: "Bullshit"

Als je alleen naar Amsterdam komt om te blowen of te zuipen kan je beter wegblijven. Dat is zo'n beetje de boodschap van de deze week gelanceerde campagne Stay Away. De gemeente richt zich met de campagne vooral op jonge Britten die in Amsterdam lekker los willen gaan. En om dat te ontmoedigen moet je wel van heel goeden huize komen. "Deze campagne gaat mensen echt niet tegenhouden."

Een groepje Britse vriendinnen op de Nieuwmarkt heeft de campagne Stay Away in het thuisland al zien langskomen deze week. De BBC berichtte erover, er verscheen een groot artikel in The Guardian en ook het Amerikaanse CNN besteedde er aandacht aan.

"It's a bullshit campaign," zegt een jonge Britse na het zien van de twee filmpjes die voor de campagne zijn gemaakt. In het eerste filmpje wordt een jongen afgevoerd naar het ziekenhuis na het gebruiken van te veel drugs, in het tweede filmpje zien we een overlastgevende jongen opgepakt worden door de politie. 'Coming for a messy night? Stay Away' verschijnt er in grote letters.

Enige plek om te blowen

De vriendinnen op de Nieuwmarkt zijn niet onder de indruk. Ze zijn dit weekend in Amsterdam om een verjaardag te vieren. "De campagne gaat mensen echt niet tegenhouden om naar Amsterdam te komen. Bovendien brengen wij geld mee voor de stad," zegt een van de meiden licht verontwaardigd. "Ik denk niet dat iemand zich hier wat van gaat aantrekken," vult haar vriendin aan. "Dit is zo'n beetje de enige plek waar we heen kunnen om te blowen."