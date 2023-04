Streetart Frankey doopt Stadionplein tóch om tot Johan Cruijff Plein

De discussie over de naamsverandering van het Stadionplein ligt al enkele jaren achter ons, maar dat heeft Streetart Frankey er niet van weerhouden om het plein tóch onofficieel te vernoemen naar Johan Cruijff. Sinds vandaag kijkt een bronzen versie van de legendarische nummer veertien uit over het plein, met op zijn voetbalschoen een naambordje waarop 'Johan Cruijff Plein' prijkt.

De voorgenomen hernoeming van het Stadionplein zorgde in 2018 voor een grote tweedeling in de buurt tussen voor- en tegenstanders. Uiteindelijk zag het stadsbestuur definitief af van het plan en werd later de Arenaboulevard omgedoopt tot de Johan Cruijff Boulevard.

De straatartiest zegt tegen Het Parool dat hij iets extra's wilde doen toen hij door de eigenaar van het Citroëngebouw werd benaderd om een standbeeld van Johan Cruijff te maken. "In steden hebben allerlei dingen een koosnaam, we noemen Amsterdam ook Mokum en Damsko. Dit zie ik dan als de eerste ‘officiële’ bijnaam, namelijk vereeuwigd op een straatnaambordje. Als knipoog."

Streetart Frankey maakte in 2019 al een glas-in-lood van Cruijff bij de tramhalte van lijn 14 op het Javaplein. "Maar een bronzen beeld is toch een soort ultieme ode."

AT5 maakte in 2018 deze reconstructie over de mislukte naamswijziging van het Stadionplein: