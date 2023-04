Afvalraper Anne blij met statiegeld op blikjes: "Het lijkt wel alsof ik droom"

"Het lijkt wel of ik droom", zegt Anne enthousiast over het nieuwe statiegeld. "Het is al zo lang beloofd. Het is ook geen 1 april-grap. Ik ben er ontzettend blij mee." NH Radioverslaggever Samanta de Groot neemt een kijkje bij Anne in De Weere.

Op haar elektrische fiets met karretje erachter ruimt Anne zwerfafval op. Onderweg komt ze veel blikjes tegen. "Afgelopen maandag heb ik op een stukje land nog 177 blikjes gevonden", vertelt ze. "Het is echt een drama met die dingen." Ze weet zeker dat ze binnenkort minder blikjes tegen gaat komen.

Sinds de invoering van statiegeld op plastic flesjes, komt ze die een stuk minder tegen. "Ik doe nu stukjes niemandsland, daar vind ik nog hele oude flesjes, maar op mijn vaste route, van 18 kilometer op de fiets, vind ik bijna geen oude flesjes meer." Op die route vindt Anne soms zo'n 4 à 5 flesjes met statiegeld. "Vroeger had ik er elke week wel 30."

Fietsen

Anne heeft een speciale zwerfvuilfiets uitgerust met een karretje voor de benodigdheden voor onderweg. "Ik heb een schepnet, een grijper en nog een telescoopstok. Die liggen allemaal in mijn karretje." In het begin zat Anne weleens met de grijper in haar hand op de fiets. "Dat ging niet altijd goed", zegt ze lachend.

Als zwerfvuilraper kun je ook mooie dingen tegenkomen. "Ik heb een nieuwe fiets in het water gevonden", zegt Anne. Het is haar meest opmerkelijke vondst. Toen ze de fiets opzocht op internet, bleek hij 900 euro te zijn. "Ik heb hem aangegeven en een jaar bewaard en nu rijdt mijn kleindochter erop."

Anne komt ook weleens dingen tegen die niet in een vuilniszak passen en maakt er dan weer nieuwe dingen van. Samanta ziet bijvoorbeeld een beest gemaakt van wieldoppen. "Grote dingen die bewaar ik dan", legt Anne uit over de oorsprong haar creaties. "Dan heb ik op een gegeven moment een hoopje liggen en dan ineens denk ik 'O, ik kan er dat wel van maken!'."