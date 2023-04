Pieter en Celeste (16) spreken voor Haarlem Model United Nations: "Ontzettend spannend"

Meer dan 600 leerlingen uit twaalf verschillende landen debatteren dit weekend op negen plekken door Haarlem heen. De Haarlem Model United Nations (HMUN) begon gisteren met de openingsceremonie in de Grote of St. Bavo kerk en eindigt op zondag. Het evenement wordt georganiseerd door leerlingen van het Stedelijk Gymnasium.

Het overkoepelende thema dit jaar is 'Power, what makes the world turn around?' Dat volgens Celeste de Jong (16) een dubbele betekenis heeft. "Veel mensen zullen denken aan politieke kracht, maar het gaat ook over energieke kracht die de wereld laat draaien."

Samen met nog 26 andere studenten van het Stedelijk Gymnasium organiseert zij het evenement. Zij en Pieter van Lelyveld (16) zijn van die groep de uitverkorenen om op de openingsceremonie te speechen. "Voor een volle Bavo kerk is dat toch wel erg spannend", aldus Celeste.

