Credible Messengers openen eigen locatie in Noord

De eerste echte thuisbasis van het Credible Messengers-netwerk Adamas in de stad is een feit. In Noord opende burgemeester Halsema vandaag de plek waar kwetsbare jongeren worden geholpen door een groep van ervaringsdeskundigen, criminologen en psychologen. "Hier maken we jongeren weer trots op wie ze zijn."

Credible Messenger Menny glimt van trots als ze de nieuwe locatie laat zien. "Hier wordt samen met jongeren gekookt, hier kunnen we boksen en in deze studio gaan we hits maken", vertelt ze. De Credible Messengers zijn eind 2021 gestart, maar hebben nu dus voor het eerst een eigen plek. Het fenomeen komt oorspronkelijk uit New York en inmiddels is het via Schotland en Londen overgewaaid naar Amsterdam. Het idee is dat kwetsbare jongeren of jongeren die al in de criminaliteit zijn beland, worden gekoppeld aan een ervaringsdeskundige die hetzelfde heeft meegemaakt. Menny legt uit: "Een Credible Messenger is iemand die de taal spreekt van de jongeren van de straat en die een brug slaat tussen straat en systeem."

Burgemeester Halsema opende vandaag de thuisbasis en zei in haar speech dat er maar weinig dingen zijn waar ze zo trots op is als op de Credible Messengers. Volgens haar is het een belangrijk onderdeel in de aanpak tegen jeugdcriminaliteit. "Dit zijn geen hulpverleners die van sociale academies komen en de stad niet goed kennen", vertelt ze. "Dit zijn jongeren die uit de stad komen, zelf de straat heel goed kennen en veel hebben meegemaakt. Ze zijn getraind om terug te gaan naar de straten en de jongeren te helpen die een duwtje nodig hebben." Een van de jongeren is onder leiding van zijn mentor James bezig om taco's te maken voor alle gasten. Naast koken en sporten ontdekte hij laatst door James iets nieuws. "Laatst zijn we gaan mediteren, dat is niet iets wat ik niet snel zou doen. Maar het was een idee van mijn mentor. Tot mijn verbazing is het wel echt toch wel cool", vertelt hij.