6 auto's betrokken bij groot ongeluk N307 bij Enkhuizen: weg tijdelijk afgesloten

Op de N307 ter hoogte van afslag Enkhuizen is vanmiddag een ongeluk gebeurd. Volgens de politie zijn daarbij waarschijnlijk zes auto's betrokken. Bij het ongeluk raakte in ieder geval twee personen gewond.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat op de N307 ter hoogte van Enkhuizen rond 17.45 uur meerdere auto's bij een ongeluk betrokken raakten. Eén van de auto's belandde hierbij op de kop. De inzittende is hierbij bekneld geraakt en door de brandweer uit het voertuig bevrijdt.



Naast de beknelde inzittende, raakte nog één andere inzittende (uit een andere auto) gewond. De twee zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politiewoordvoerder laat verder weten onderzoek te doen naar hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, de weg is afgesloten zolang het politieonderzoek duurt.