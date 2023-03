Meningen verdeeld over afsluiten Weesperstraat: "Lijkt me een onzinnig experiment"

De gemeente wil de Weesperstraat vanaf 12 juni zes weken lang tussen 6 uur 's ochtends en 23 uur 's avonds afsluiten voor autoverkeer. Het is een proef om te onderzoeken wat het effect is op alternatieve verkeersroutes, de leefbaarheid en de luchtkwaliteit in de stad.

De 'knip in de Weesperstraat' werd al in 2020 aangekondigd, maar vervolgens meerdere keren uitgesteld: eerst omdat er door de coronapandemie veel minder auto's reden, later omdat de Piet Heintunnel langere tijd dicht was.

Buurtbewoners reageren wisselend op het plan. Zo laat een buurtbewoner weten dat hij er blij mee is, vanwege de rust die het met zich mee zal brengen in de straat: "Lekker rustig dan, we wonen echt strak op de Weesperstraat." Maar er zijn ook buurtbewoners die moeilijkheden zien: "Ze zullen wel goede redenen hebben maar ik moet wel bij mijn zieke moeder op de stoep kunnen staan." Ook het nut van het experiment ziet nog niet iedereen in: "Ik denk dat als ze de hele stad afsluiten, de lucht inderdaad beter wordt. Dat hebben we ook al in de coronaperiode gezien. Weten we toch al, dit lijkt me een zinloos experiment", vertelt een mevrouw.

Versmalling naar tweemaal één rijstrook

Ook MKB-Amsterdam is niet blij met de aangekondigde plannen. "De Weesperstraat maakt onderdeel uit van de zogenaamde ‘Wibautas’ die van levensbelang is voor de aan- en afvoer van goederen in de stadsdelen Oost en Centrum", aldus Guido Frankfurther.

Op 13 april zal in de gemeenteraad worden besloten of het plan daadwerkelijk doorgaat. MKB Amsterdam hoopt er nog een stokje voor te kunnen steken: “Wat wij de gemeenteraad zullen voorstellen is om als proef geen ‘knip’ uit te proberen, maar een versmalling naar tweemaal één rijstrook. Dan wordt die twee miljoen euro die de proef kost toch nog voor iets zinnigs gebruikt", vertelt Frankfurther.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zitten de kosten onder de twee miljoen. "De kosten van het experiment komen uit op 1,2 miljoen euro, inclusief de 0- en de 1-meting. Daarvan betaalt de vervoerregio 30%. Ook ziet Melanie van der Horst (Verkeer) het versmallen van de Weesperstraat niet als een goed alternatief: "De reden hiervoor is tweeledig. Enerzijds omdat we verwachten dat de positieve effecten van een versmalling en verlaging van de maximum snelheid beperkt zijn. Doorgaand gemotoriseerd verkeer blijft mogelijk, waardoor de drukte niet tot nauwelijks zal afnemen." Van der Horst denkt ook dat er dan te weinig ruimtewinst is omdat er voor de vele afslagen ook ruimte nodig is om voor te sorteren.