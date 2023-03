Schoorls bos(je) te koop voor 3,5 ton: "Het is een stukje rust"

In Schoorl is een bos te koop voor drieënhalve ton - NH Nieuws

Een jogger die zojuist een rondje heeft gerend, verbaast zich over de vraagprijs. "Drieënhalve ton? Dat meen je niet", aldus de sportieveling. "Dat is helemaal niks voor zo'n mooi stukje bos." Overigens wordt het enthousiasme al snel iets minder als hem duidelijk wordt dat het geen bouwgrond betreft. "Tja, als ik wil joggen ga ik gewoon hier de natuur in. Dat is gratis."

De tachtigjarige Kees Bakker woont al even zolang pal een het stukje bos. "Ik ben hier geboren en getogen", vertelt Bakker. "Mijn neef, die hier vroeger naast woonde, kocht het bos ooit voor het uitzicht. Het is een stukje rust." Zijn buurvrouw is er niet helemaal gerust op nu het bosperceel te koop staat. "Er groeien hier allerlei beschermde plantjes zoals daslook", vertelt ze. "Maar dat vertellen ze er niet bij in de brochure." Ze vertelt dat ze in haar vrije tijd ervoor zorgt dat de wandelpaden een beetje netjes blijven. "Maar als er straks een nieuwe eigenaar is, zoeken ze daar maar een ander voor!"