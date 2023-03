Na Zaanstad overweegt Purmerend ook een TikTok-verbod voor ambtenaren

Vorige week stopte Burgemeester Jan Hamming van Zaanstad met het gebruik van de app TikTok nadat dit in de raad was besloten. Hamming vindt het wel erg jammer dat hij de app niet meer kan gebruiken, omdat hij op die manier veel contact had met jongeren.

Het rijk wil een verbod op de app op telefoons van rijksambtenaren en daar wil de burgemeester Hamming zich alvast aan houden. Of de gemeente Purmerend dit advies ook volgt is niet duidelijk. "TikTok is een nieuw medium. We zijn nu de mogelijkheden aan het inventariseren. We kunnen ervoor kiezen om het medium te verbieden, maar het is ook mogelijk om gebruik af te raden", aldus een woordvoerder van de gemeente Purmerend.