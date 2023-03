Asiel in Zaandam zit bomvol: "Neem alsjeblieft een hond van ons in huis''

Het asiel van Dierenzorg Zaanstreek zit vol honden. Bijna drie keer zoveel als dat er plaats is. "En dan zijn er ook nog eens veel nieuwe aanvragen voor asiel", zegt manager Annemarie Karreman. "Neem alsjeblieft een hond van ons in huis."

Voor corona waren er gemiddeld zo'n vijf hooguit zes honden in het asiel. Nu zijn het er dertig terwijl er eigenlijk maar plaats is voor 12. Annemarie: "Het zijn nu vooral ook moeilijk plaatsbare honden. Ze hebben Een oude Stafford, een lelijke Stafford met nog maar een goed oog, hondjes die niet zo gesocialiseerd zijn. En daar loopt dan iedereen aan voorbij terwijl het schatten van honden zijn als ze de juiste aandacht krijgen."

Esther Nieuwenhuizen is gedragstherapeute en ziet ook dat veel van de asielhonden zeer gestresst zijn. "We kunnen nu nog niets met deze honden. Ze zijn zo angstig en krijgen daarom ook medicijnen, antidepressiva. Hierdoor hopen we stappen te kunnen zetten." Esther begrijpt dat een depressieve hond nou niet echt reclame is om de hond aan de man te brengen. "We gaan nieuwe eigenaren natuurlijk wel heel goed begeleiden als ze hier uit het asiel een hond komen halen."