Mannen van begin twintig jaar met vuurwapens opgepakt op Schiphol Plaza, ook munitie bij hen thuis gevonden

De Koninklijke Marechaussee heeft gisteren op Schiphol Plaza twee mannen (20 en 22 jaar) opgepakt die beide een vuurwapen bij zich droegen. Bij het doorzoeken van hun woningen is ook munitie aangetroffen, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee.

Tijdens een doorzoeking van hun woningen vanochtend trof de politie in beide woningen munitie aan. Beide mannen zijn woonachtig in de omgeving van Amsterdam. Vanwege het lopende onderzoek kon de woordvoerder verder geen uitspraken doen.

"Daarop reageerden mijn collega's zoals de standaardprocedure hen voorschrijft en gingen ze over tot staandehouding. Daar werden ze nog zenuwachtiger van. Tijdens de controle bleek dat beide mannen een vuurwapen bij zich droegen." Volgens de woordvoerder verliep de aanhouding rustig en was er geen sprake van paniek.

