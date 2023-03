Politie zoekt identiteit van overleden man met herkenbare tatoeages in Wervershoof

Op de Vooroever in Wervershoof heeft de politie afgelopen woensdag een overleden man aangetroffen. Omdat de identiteit van de man onbekend is, hoopt dat iemand hem herkent aan de hand van zijn tatoeages.

De overleden persoon werd woensdag rond 19.25 uur aangetroffen in het natuurgebied De Vooroever in Wervershoof. Dat deze man door een misdrijf om het leven is gekomen is volgens de politie uitgesloten.

Tatoeages

Over de identiteit van de man is niets bekend, maar de politie schat in dat deze man met een lichte huidskleur tussen de 20 en 30 jaar oud was. Hij heeft kort bruin haar, en mogelijk een Oost-Europese of Russische achtergrond.

Op het lichaam van de man staan enkele tatoeages, die mogelijk herkend kunnen worden. De politie heeft daarom enkele foto's verspreid, die hopelijk kunnen leiden naar bekenden of een familielid van de man.

Mocht u de tatoeages herkennen en meer informatie weten over de man, dan kan contact opgenomen worden via dit formulier. Ook kan gebeld worden met het algemene nummer van de politie: 0800-6070.