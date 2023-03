Oud-stagiair Waalse Kerk ontdekt schilderij Van der Helst in collectie

Walenweeshuis

Het werk stond lange tijd bekend als een Hendrick van Someren. Celine Oldenhage: "Voor mijn opdracht bij de kerk was ik 50.000 historische krantenartikelen aan het doorspitten. Toen ik bij het jaar 1932 kwam, stuitte ik op een hele rij krantenartikelen waarin stond dat er een Van der Helst was ontdekt."

Oldenhage kon het bijna niet geloven: "Ik zocht op of de restaurateur in kwestie wel bestond en of er geen foutje was gemaakt, maar ik kon er niet omheen." De restaurateur had in de rechteronderhoek namelijk een signatuur van Van der Helst aangetroffen.

Het schilderij werd gemaakt in opdracht van de Waalse Kerk, dat toen nog een weeshuis had. De regenten werden destijds al op de hoogte gesteld dat het om een echte Van der Helst ging, maar als zij vervolgens een boedelbeschrijving opstellen, wordt het werk - net als daarvoor - toegeschreven aan Van Someren. Van der Helst verdwijnt dus uit de documentatie.