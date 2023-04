Arjen was 25 jaar grimeur Van Kooten & De Bie: 'We hebben 't Gooi echt misbruikt, in de goede zin des woords'

Van zoon Frank en moeder Carla van Putten die winkelen in Bussum tot VVD'er R. Hafkamp van de Larense immigratiedienst op de Brink. Veel fragmenten van Kees van Kooten en Wim de Bie zijn in 't Gooi opgenomen. Arjen van der Grijn was 25 jaar lang hun grimeur. In het radioprogramma NH Gooi de Lunchclub vertelt hij over het overlijden van Wim de Bie eerder deze week en hoe 't Gooi het komische duo heeft geïnspireerd.

Van 1973 tot 1998 ging Arjen van der Grijn als grimeur mee op pad met het komische duo. Het overlijden van Wim de Bie kwam ook voor hem onverwachts. "Ik hoorde maandagmorgen op de radio dat Wim overleden was. Dat sloeg in als een bom. Hij was al lang ziek en we wisten dat het niet zo best ging, maar bij mij kwam het toch als een onverwachtse mededeling."

In de daaropvolgende dagen heeft Arjen veel aan Wim teruggedacht. "Je bent er de hele week mee bezig. Ik woon in het noorden en liep door Leeuwarden en zag een verwilderde man en denk dan dat ik het typetje Dirk zie lopen."

't Gooi

Veel Gooiers herkennen de plekken waar Van Kooten en De Bie hun opnames hebben gemaakt. De reden dat er in 't Gooi veel werd gedraaid was voornamelijk een praktische. "We woonden allemaal in die omgeving. Wim woonde in het Spiegel, Kees woonde in Hilversum vlakbij Wisseloord, ik woonde toentertijd in Muiderberg, producer Maud Keus woonde in Amsterdam en geluidsman Roel Bazen woonde in Muiden", somt hij op. "Het was vooral praktisch. We hebben 't Gooi toch een beetje uitgeput en misbruikt, in het goede zin des woords."

Toch kon 't Gooi ook wel degelijk een inspiratiebron zijn voor het duo. Zo is het typetje Dirk gebaseerd op een wat verwaarloosde en verwarde man uit Bussum. Sowieso werd Bussum vaak gebruikt als opnamelocatie. Zo hebben daar Frank en Carla van Putten en oud-leraar Duits Otto den Beste er gewinkeld.

Ook hebben bepaalde typetjes op de plek van de opnames een soort cultstatus gekregen. Het fragment waarin De Bie de joviale Larense VVD'er R. Hafkamp speelt is onder Larense VVD'ers nog erg herkenbaar. "Dat begrijp ik heel goed. Dat is toch wel bizar", lacht Van der Grijn.

'Bescheiden radertje'

Toch blijft Arjen erg bescheiden over zijn bijdrage aan het werk van Van Kooten en De Bie. "Ik ben inmiddels heel erg trots op wat we hebben gedaan, maar ik was maar een bescheiden radertje. Ik zorgde alleen voor de koppen, maar de jongens waren fantastisch. Ze waren mij alle twee even lief en helaas is er eentje niet meer."