Een Haarlemse nachtclubeigenaar wordt verdacht van het aanranden en verkrachten van twee minderjarige meisjes in zijn horecagelegenheid. Dat meldt de politie vandaag. De man is aangehouden en als verdachte gehoord.

Volgens de politie zijn er in het verleden soortgelijke meldingen over de man binnengekomen. Precieze details over de zaak zijn nog niet duidelijk. De politie heeft de zaak in onderzoek.