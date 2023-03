De Peiling: maak de prijs van een pakje sigaretten 60 euro

Rokers moeten dieper in de buidel gaan tasten, want morgen gaat de prijs van een pakje sigaretten flink omhoog. Over een jaar wordt de accijns nogmaals verhoogd met 1,22 euro: hetzelfde pakje kost dan gemiddeld 10 euro. De accijnsverhoging is bedoeld om het aantal rokers te laten dalen. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 80 procent van alle rokers wil stoppen. Op deze manier hoopt staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid) die mensen zoveel mogelijk te steunen.

Geld

Toch blijkt ook uit onderzoek dat geld nauwelijks een rol speelt. Van de 1500 ondervraagde rokers vond een derde het geen probleem om 6 euro per sigaret of 4 euro per gram shag te betalen. Volgens de onderzoekers geeft het aan dat verslaafde rokers lastig te overtuigen zijn.

De verhoging van de belasting op tabak is een afspraak uit het regeerakkoord. Het overheidsbeleid is erop gericht dat in 2040 geen enkele jongere meer begint met roken.



Mocht je nu de neiging krijgen om te gaan hamsteren? Dat is niet nodig! De kans is namelijk groot dat je niet meteen iets merkt van de prijsverhoging. Winkeliers mogen hun oude voorraden nog opmaken tot 1 juni 2023. Het is dus afhankelijk van het merk én van het verkooppunt wanneer je de nieuwe prijs gaat betalen.