Steeds meer mensen met een baan kloppen aan bij Gooise voedselbank: "We zien een ander soort cliënt"

Hoewel de voedselpakketten op donderdag officieel tussen 11.00 en 12.00 uur verstrekt worden in het uitgiftepunt aan de Korte Noorderweg in Hilversum staan er even voor 10.00 uur al mensen met een grote boodschappentas te wachten voor de deur. Binnen klinkt geroezemoes. Een aantal vrijwilligers is nog bezig met de laatste producten in de kratten te doen, terwijl de anderen nog even genieten van een kop koffie achter in het onderkomen.

Niet lang daarna, als de koffie op is, nemen de vrijwilligers hun plaats. Bij binnenkomst worden de cliënten welkom geheten door Andries. Bij hem mogen ze een fles drinken pakken. Er staat onder meer cola, melk en siroop. Dat is de start van het rondje wat de wekelijkse bezoeker onder andere langs het basispakket brengt, dat wel steeds anders is. Verderop kunnen ze nog andere producten kiezen, zoals groenten, smaakmakers, zoals tomatenpuree en vleeswaren.

Betere spreiding

Coördinator Henske Jacobs vertelt dat de cliënten wel weten dat de vrijwilligers vaak al eerder klaar zijn met het inpakken en klaarzetten van de pakketten. Dat is ook afhankelijk van hoe laat de vrachtwagen ‘s ochtends voor de deur staat, maar vaak is die op tijd. En het is ook wel fijn, want nu hoeven in de ochtend niet alle cliënten, die voor dit wekelijkse moment zijn ingepland, in één uur langs te komen.

Minder drukte tijdens het rondje; die spreiding is wenselijk, omdat er veel mensen gebruik maken van de voedselbank. Op deze donderdag komen op de Korte Noorderweg verspreid over twee shifts 191 cliënten langs: 116 in de ochtend en 75 in de middag. In totaal bedient deze voedselbank 1.306 mensen, zo blijkt uit het briefje dat bij de deur hangt. Naast Hilversum geeft zij ook pakketten uit in Huizen, Laren, Weesp, Baarn en Soest.