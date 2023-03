Frans (74) overleden na zo gewilde niertransplantatie: 'Wij zijn ontzettend trots op hem'

Na een lange zoektocht naar een donornier is de Hilversumse nierpatiënt Frans Meijer na zijn transplantatie aan complicaties overleden. Frans was al heel lang op zoek naar een donornier. Door volle operatiekamers ging een eerdere transplantatie niet door, dus deed hij een oproep op de sociale media.

Het was een droom die uitkwam. Maandag kreeg Frans opeens een bericht van het ziekenhuis: er was een match gevonden. Samen met zijn echtgenote Gerda lieten ze alles uit handen vallen en werd Frans geopereerd. Diep in de nacht kwam uiteindelijk het hoge woord eruit: de transplantatie was geslaagd.

Maar de volgende dag sloeg het noodlot toe. Door complicaties na de operatie overleed Frans. "Het is allemaal ontzettend onverwacht geweest. In 24 uur gingen we van euforie naar een drama", vertelt zijn zoon Frank. "Maar uiteindelijk heeft hij wel zijn donornier gekregen waar hij al zo lang naar op zoek was."

Lange zoektocht

Frans was al lang nierpatiënt en op zoek naar een donornier. "Twee jaar geleden werd bij mij een verminderde nierfunctie geconstateerd", vertelde hij begin maart aan NH. "Dat heeft nu tot gevolg dat ik drie keer per week vier uur moet dialyseren."

Toen een goede vriendin van zijn vrouw besloot een nier af te staan leek het allemaal goed te komen. Maar de overvolle operatiekamers tijdens de coronacrisis gooide roet in het eten en dus werd de operatie uitgesteld, waardoor hij de nier niet meer kon ontvangen. Daarbij kwam ook nog eens dat Frans een zeldzame bloedgroep had, waardoor het aantal beschikbare donornieren erg klein was.

