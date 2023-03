Zo komt het recreatiegebied Enkhuizerzand eruit te zien: vlindertuin, Muurpark en speelduin

De gemeente Enkhuizen en EuroParcs presenteerden gisteravond het inrichtingsplan voor Recreatiegebied Enkhuizerzand. Het plan werd gepresenteerd aan aanwezige inwoners en belangstellenden, die zowel positief als kritisch reageerden op de plannen. Maar wat staat er eigenlijk precies in het inrichtingsplan voor het recreatiegebied?

Het inrichtingsplan ligt klaar, maar volgens projectleider Hans van Riet moet het nog verder uitgewerkt worden voor de vergunningen. De uitgangspunten voor het plan komen uit het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het participatieproces met inwoners.

Het plan bestaat uit verschillende onderdelen: het Muurpark, het vakantiepark, het Oeverpark, de Kustboog en de camping met activiteitencentrum.

Muurpark met vlindertuin

Foto: Sfeerimpressie Muurpark - WEEFF

Gelegen tegen de Zeemuur, ter hoogte van de oude camping, komt het Muurpark. Het park dient als ontmoetingsplek in een 'weelderige omgeving', een plek onder de bomen met twee vijvers met paddenpoel. Ook komt er een podium, waar kleine activiteiten kunnen plaatsvinden. De Zeemuur zal volgens de projectleider dienen als klankkast. Verder is er in dit gebied ook een vlindertuin te vinden en "een bloemrijk grasland".

De gangbare weg zal in de toekomst niet meer via de Kooizandweg lopen, die blijft alleen selectief toegankelijk voor bijvoorbeeld het Zuiderzeemuseum. De hoofdwegen door het park worden met asfalt aangelegd, waardoor deze ook rolstoeltoegankelijk worden. Door de vlindertuin zullen kronkelweggetjes lopen.

Verschillende thema's in vakantiepark

Foto: Impressie vakantiepark 'Aan het water' - WEEFF

Vanuit het Muurpark is er de mogelijkheid om een pad langs het vakantiepark te volgen. Voor de uitstraling van het vakantiepark is er gekozen voor verschillende thema's: 'Op het strand', 'In het bos' en 'Aan het water'. Volgens de projectleider refereren deze thema's aan het polderlandschap. De huisjes zullen in de verschillende gebieden variëren in kleur, vorm en afwisselen tussen hoog- en laagbouw.

Bijvoorbeeld in het gedeelte met het thema 'In het bos' wordt gebruik gemaakt van sedum. Hierbij zullen de daken van de huisjes begroeid zijn met vetplantjes. In dit deel zullen echter wel een aantal bomen moeten sneuvelen. Volgens Van Riet zijn dit voornamelijk bomen die door Bomenwacht Nederland zijn aangewezen als 'matig van kwaliteit'. De projectleider benadrukt wel dat er voor elke gekapte boom ergens anders een nieuwe zal worden geplant. Ook zal er rekening worden gehouden met het broedseizoen.

Foto: Vakantiepark - Op het Strand & Oeverpark - WEEFF

Langs de oever van het vakantiepark komen 32 recreatiewoningen. Deze kavels worden niet begrensd, hooguit door wat groen. Het pad langs het kleine stukje strand blijft hierdoor openbaar toegankelijk. Op die plek komt ook een steiger in het water voor zwemmers, maar niet voor boten. Verderop komt ook nog een zonnedek aan het water.

Het Oeverpark met hondenstrandje

Foto: Impressie Oeverpark met vijver - WEEFF

Aan de rand van het water wordt een 'voorlandkering' gemaakt. Dit is een twee meter hoge rand die moet voorkomen dat het gebied kan overstromen. Hiervoor moeten er ook vergunningen worden aangevraagd bij het Hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat. Het Strandpaviljoen en de zeilschool zullen naar de Kustboog verhuizen.

Meer richting het noorden, waar het huidige strand zich bevindt, wordt het gebied opnieuw ingedeeld. Zo wordt er een hondenspeeltuin gerealiseerd en opnieuw een vijver met paddenpoel. Dit is ook de plek aan het water om honden mee te nemen. Het wandel- en fietspad wordt in dit deel gecombineerd. "Hierdoor krijgen skeeleraars ook een plek", stelt Van Riet. "Zo'n combinatie bestaat ook al in Utrecht en daar is iedereen enthousiast over".

Kustboog & camping met activiteitencentrum

Foto: Impressie van de 'kustboog' - WEEFF

Het huidige strand van Enkhuizen is volgens projectleider Van Riet 275 meter lang en 15 meter breed. De nieuwe 'Kustboog' moet hier minimaal 790 meter lang en 22 meter breed van maken. Ook voor de Kustboog, die opgespoten zal moeten worden in het water, moet een vergunning worden aangevraagd.

Foto: Impressie speelduin - WEEFF

De realisatie van de boog, inclusief speelduin, ligweides en zitplekken, zal langer duren omdat er ook rekening gehouden moet worden met vogels die komen overwinteren.

Verder zal op deze locatie ook een nieuw strandpaviljoen komen en zal ook de reddingsbrigade verhuizen naar de Kustboog. Gelegen tegen de Kustboog zal een deel van de camping zich bevinden, met daarbij ook de zeilschool.

EuroParcs neemt zwembad over

De koopovereenkomst moet nog officieel ondertekend worden, maar het is de bedoeling dat EuroParcs het zwembad overneemt. De planning is dat de overname komende zomer plaatsvindt. De gemeente benadrukt dat het zwembad gewoon toegankelijk blijft voor inwoners en dat de zwemlessen ook gewoon doorgaan. Er zijn ook plannen aangekondigd om het zwembad verder te verduurzamen.

Toegangsweg deels aangepast

De toegangsrouten naar het strand blijft gewoon via de Noorderweg lopen. Wel zal het knooppunt Kooizandweg/Noorderweg worden verplaatst. De afslag naar Immerhornweg zal voor auto's verdwijnen en worden omgelegd, waardoor het kruispunt ter hoogte van het huidige zogenoemde 'surfstrandje' komt te liggen.

Foto: Aanpassingen toegangsweg bij Noorderweg - WEEFF

Planning 2023-2025

De technische uitwerking van het plan en het aanvragen van vergunningen zal veel tijd in beslag nemen. Dit zal grotendeels plaatsvinden voor 2024. In het eerste deel van 2024 is het de planning om te werken aan het omleggen van de Kooizandweg rond het vakantiepark. Ook zal dan het Muurpark worden ingericht en een tijdelijk strand worden aangelegd.

Het tijdelijke strand is bedoeld om ervoor te zorgen dat inwoners gedurende de werkzaamheden rondom het huidige strand nog steeds toegang hebben tot het water. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het inrichten van het vakantiepark en de aanleg van de Kustboog. Deze werkzaamheden moeten in het tweede kwartaal van 2025 afgerond zijn.