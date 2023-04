Hondenbezitters Broekhorn willen losloopgebied in ecozone: "Niet bij speeltuin en weg"

In het Dijk en Waardse Broekhorn ligt een natuurstrookje tussen de wijk en het kanaal, waar honden - vrij van verkeer en spelende kinderen - altijd zorgeloos rondrenden. Tot de gemeente vorig jaar een aanlijnplicht invoerde om de natuur niet te verstoren. Die wil dat het losloopgebied naar een grasveld in de wijk verplaatst. Tot ergernis van buurtbewoners.

Omdat er vogels in het gebied broeden, wil de gemeente de natuur daar niet langer verstoren. Er zijn plannen voor twee nieuwe losloopgebieden, maar dan midden in de woonwijk. Op een grasveld aan de Rens Prinshof en aan de Vrederiksakker.

Tussen het kanaal en de wijk Broekhorn ligt een stuk land waar honden tot vorig jaar altijd vrij mochten rondrennen. "Deze plek is daarvoor uitermate geschikt, omdat er alleen aan het begin en het einde toegang toe is. Met uitzondering van een aantal brugverbindingen met de wijk", vertelt buurtbewoner Richard.

Om de natuur te beschermen, pleiten ze voor een losloopgebied met een aanlijnplicht tijdens het broedseizoen, zoals in het Geestmerambacht. "In het Geestmerambacht moeten honden van 1 april tot 1 oktober zijn aangelijnd, maar in het Park van Luna mogen honden altijd zonder riem lopen. Wij hondeneigenaren kunnen ons echter prima vinden in een aanlijnplicht tijdens het broedseizoen", reageert Richard.

Andere losloopgebieden in de omgeving zijn volgens Richard te ver. "Ik wil gewoon de voordeur uitstappen en mijn hond kunnen uitlaten. Zodat ik niet steeds de auto of de fiets moet pakken."

'Honden los in Broekhorn'

Bewoners met en zonder honden hebben zich inmiddels verenigd en zijn onder de naam 'Honden los in Broekhorn' een petitie gestart.

De gemeente Dijk en Waard laat weten dat de gemeenteraad ook vragen aan het college heeft gesteld over de locaties voor de nieuwe losloopgebieden. In de loop van volgende week worden die beantwoord.