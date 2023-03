Schutter dodelijke schietpartij in Amsterdam was buurman van slachtoffer 

De vermoedelijke schutter die gisteren een 47-jarige vrouw voor de deur van een woning aan de De Wittenstraat in Amsterdam doodschoot, was haar buurman. Dat laat een woordvoerder van de politie weten aan AT5. De politie doet nog onderzoek naar de aanleiding van het dodelijke incident.

In het trapportaal van de woning werd de 47-jarige Amsterdamse gisteren rond 8.00 uur doodgeschoten. De vermoedelijke schutter, een 57-jarige Amsterdammer, vluchtte vervolgens te voet er werd kort daarna dood aangetroffen in een parkeergarage aan de De Wittenkade. De garage is op loopafstand van de plek waar de vrouw werd doodgeschoten.

Meerdere buurtbewoners laten aan een verslaggever van AT5 weten dat zij de man kennen. "Hij liep altijd met zoveel spanning in zijn lijf rond", vertelt één van hen. "Iedereen in de buurt was bang voor hem." Het is nog niet duidelijk of de buurman een bekende was van de politie.

Bloemen en kaarsjes

Voor de woning aan de De Wittenstraat is een herdenkingsplek gecreëerd. Er zijn meerdere bosjes bloemen en kaarsen neergelegd. Bij de woning was gisteren in de ruit van het portiek een groot gat te zien. Vanochtend was de ruit nog niet gemaakt.