Nog steeds geen seniorenwoningen aan Handelskade in Obdam. Waar gaat het fout?

Twee jaar geleden waren Koggenland-wethouder Rosalien van Dolder en initiatiefnemer Peter Mes enthousiast over de bouw van 37 seniorenappartementen in Obdam. Toch staat het gebouw aan de Handelskade er nog altijd hetzelfde bij. Waar is het fout gegaan?

Eén en één is twee, zou je denken. Enkele bewoners van Obdam - waaronder Peter Mes - zetten zich al enkele jaren in voor de bouw van appartementen voor senioren. Deze zouden gerealiseerd moeten worden in het pand dat ooit van bouwbedrijf Mulder Obdam was, aan de Handelskade. In korte tijd had Peter 43 gegadigden voor het plan.

Rosalien van Dolder, op dat moment net wethouder van Koggenland, was in mei 2021 ook enthousiast en ging aan de slag. "Ik kwam er al snel achter dat er op dat moment nog geen bouwplan was en ook geen financieel plan. En er was ook nog helemaal niet met de eigenaar gesproken. Het was een mooi idee, maar nog niet meer dan dat."

Geen overeenstemming

Woningcorporatie De Woonschakel haakte aan voor de realisatie van huur- en koopwoningen en het college gaf goedkeuring voor de bouw van 37 appartementen. Toch liep het spaak. "De Woonschakel haakte eind 2021 weer af, omdat ze geen overeenstemming met eigenaar Tielen Vastgoed kregen over de koop van het gebouw. Dat was een grote domper", weet Van Dolder.

Ook met andere partijen die heil zagen in het plan liep het stuk op de (te) hoge ontwikkelkosten. "De eigenaar is vermogend en heeft geen haast het te verkopen. Dat zie je helaas wel vaker bij dit soort projecten. Heel jammer, zeker gezien de vraag naar woningen in Obdam, die heel hoog is."

