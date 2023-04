Einde duivenoverlast in Den Helder in zicht? "Ik wil genieten van mijn oude dag"

De appartementen in de Hoogstraat bevinden zich boven schoenenwinkel Scapino, waar een luifel boven de gevel hangt. De luifel grenst aan de balkons van de appartementen. Er zijn netten gespannen om de duiven van de luifel weg te houden, maar effectief is dat niet. "Er zitten allemaal gaten in de netten", wijst Janssen. En inderdaad, onder het net is een nestje te zien met twee eieren erin.

"Ze leggen ook eieren in mijn bloempotten", Janssen wijst naar een bloempot waar een paar takjes in liggen, het begin van een nestje. In een andere plantenpot liggen wat geknakte plantjes. Janssen: "Die hebben ze vernield."

Gezondheidsproblemen

Meerdere malen per dag maakt Janssen haar balkon schoon, maar het mag niet baten: de duiven blijven terugkomen. "Eén keer poepte er zelfs een in mijn koffie. Ik zag het er zo infloepen."

Het grootste risico zit hem volgens Janssen in de bacteriën die de dieren met zich meebrengen. "Die zitten op hun snavels, vleugels, pootjes. Al die schimmels komen op onze balkons terecht en zijn heel slecht voor je. Ik heb zelf een longprobleem en andere bewoners hebben zelfs gezondheidsproblemen ontwikkeld sinds ze hier wonen."

Ook durft ze haar hondje niet zomaar naar buiten te laten. De pup is nog maar zes maanden oud en heel nieuwsgierig. Ze zou de duivenpoep dus zo opeten, vertelt Janssen.

In de video laat Janssen zien hoe vaak de duiven langskomen. Tekst gaat verder onder de video.