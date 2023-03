Puinruimers gaan brokstukken Aalsmeers college lijmen: 'Het moet over inwoners gaan'

Dat heeft de coalitie bekendgemaakt in een persverklaring. De partijen van Kuin (Absoluut Aalsmeer) en Van Rijn (VVD) voeren momenteel gesprekken met kandidaten om de vrijgekomen wethoudersposten in te vullen.

Nadat Van Rijn zijn vertrek had toegelicht, vroegen VVD, CDA en D66 Kuin vrijwillig op te stappen. Die weigerde, waarop de raad hem wegstemde. Omdat ook Van Rijn zijn functie had neergelegd, bestaat het college sindsdien uit twee in plaats van de vier gebruikelijke wethouders.

De partijen hebben procesbegeleiders aangesteld waarmee afspraken worden gemaakt om 'slagvaardig en daadkrachtig' door te gaan, schrijven de fractievoorzitters. Saillant detail: in de toelichting op zijn vertrek stelde Van Rijn dat hij teleurgesteld was in hetgeen het college het afgelopen jaar had bereikt.