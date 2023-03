Meisjes verkennen het technische werkveld in de IJmond tijdens Girls Day

TenneT zorgt in Wijk aan Zee voor de aansluiting van de stroom die op zee wordt opgewekt. Langs de Zeeweg kan de volgende generatie van technisch geïnteresseerde meisjes alvast een kijkje nemen in deze bijzondere wereld. Bekijk hieronder de videoreportage over Girls Day waarin Annemarie Taris het belang van Girls Day uitlegt.

Corine Steenwijk van dat bedrijf vertelt waarom zij het belangrijk vinden om mee te doen aan de nationale meidendag. "Dat is tweeledig. Enerzijds willen we laten zien dat er hele gave dingen op de Noordzee gebeuren. Wij bouwen daar een windmolenpark en dat doen we door innovaties toe te passen. Anderzijds willen we daarmee de volgende generatie enthousiasmeren om in dit vakgebied te werken. Vanmiddag focussen we natuurlijk op de jonge meisjes die dat wel zien zitten."

Vorig jaar nam NH Nieuws een kijkje bij Tata Steel tijdens Girls Day: