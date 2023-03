Reacties op plannen voor Enkhuizerzand: "Van mij mogen ze morgen beginnen!"

"Ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen: Het strand en zwembad blijven gewoon openbaar toegankelijk." Met deze woorden opende wethouder Jan Franx de bijeenkomst. De zaal van brouwerij De Werf was gevuld met meer dan tweehonderd belangstellenden.

Na afloop waren de meeste belangstellenden voorzichtig positief. "Mooie plannen, maar ik ben nog wel wantrouwend of het allemaal echt gaat gebeuren", stelt een mevrouw. Ze uit haar zorgen over de komst van de 'kustboog' die in het water zal moeten worden aangelegd. "De vergunningen daarvoor zijn allemaal nog niet binnen. Stel het blijkt niet te kunnen, dan is Enkhuizen wel het strand kwijt".