Grote brand in loods in Anna Paulowna, woningen ontruimd

In een loods aan de Kruiswijk in Anna Paulowna heeft vannacht een grote brand gewoed. Door de brand moesten omliggende woningen worden ontruimd, omdat die in de rook van het pand lagen en er asbest vrij kon komen.

De brand brak rond 03.15 uur uit. Een deel van het bedrijfspand is hierbij volledig verwoest. Om te voorkomen dat de brand oversloeg naar andere panden, heeft de brandweer veel bluswagens ingezet.

In de omgeving zijn gelijk metingen gedaan om te controleren of er giftige stoffen bij de brand zijn vrijgekomen, of dat zo is is nog onduidelijk.