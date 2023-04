Beverwijk aA nl Bewoners aan Zeestraat vrezen dodelijk ongeval door snel autoverkeer

Aan de Zeestraat wordt veel te hard gereden. Dat vindt althans een groep omwonenden. Eerder hield zij een petitie en was er een gesprek met de gemeente. Het leverde niet de zo gewenste drempels of radarcontrole op. "Er werd alleen op de weg een 50 kilometer per uur symbool geschreven. Dat helpt niets. Een zoethoudertje noem ik dat," aldus actievoerder Marian Meijer.

NH / Koen Bugter

Meijer, bewoner aan de Zeestraat, baalt dat de gemeente nog geen actie heeft ondernomen. "Moeten we wachten op een dodelijk ongeval zoals laatst in IJmuiden of gaat de gemeente ook echt iets doen?" De gemeente zegt in een reactie tegenover NH "wel degelijk de verkeersveiligheid aan de Zeestraat aan te gaan pakken, maar wil daarvoor "eerst een zogenaamd verkeerscirculatieplan maken."