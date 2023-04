Kringloopwinkel Groene Ezel vreest voor voortbestaan door bureaucratie

Kringloopwinkels moeten vanaf vandaag alle producten registreren die binnen worden gebracht en dat geldt dus ook voor de Groene Ezel in Heemskerk. De vereniging zonder winstoogmerk werkt vooral met vrijwilligers en zij is niet van plan om zich te houden aan de registratieplicht. Het is volgens hen "ondoenlijk om alles bij te houden" en het is zelfs zo'n grote doorn in het oog dat zij vreest voor haar voortbestaan.

Het is geen 1 april grap. De registratieplicht, het Digitaal Opkopers Register (DOR), is bedacht om heling en witwassen tegen te gaan en bestaat al langer, maar wordt vanaf 1 april ook echt gehandhaafd. En vanaf die datum moeten de registraties ook digitaal worden bijgehouden, in plaats van op papier. Ook moeten klanten zich legitimeren.

Branchevereniging Kringloopbedrijven Nederland (BKN) heeft met het ministerie afspraken gemaakt over de registratieplicht. "We hebben het voor elkaar gekregen dat er voor onze leden een uitzondering komt in de nieuwe wet", aldus Rachel Heijne van BKN. Uitbaters van kringloopwinkels die zijn aangesloten bij BKN hoeven dan niet te vragen om legitimatie en moeten alleen spullen registreren die een uniek nummer hebben, zoals fietsen en telefoons.

De meeste kringloopwinkels, voornamelijk de kleinere, zijn echter niet aangesloten bij deze branchevereniging. Dat geldt dus ook voor de Groene Ezel en zij vreest door de registratieplicht voor haar voortbestaan zoals in bovenstaande video te zien is.