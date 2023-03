Gemeente Amsterdam had 'geen middelen' om concert Metallica op Koningsdag te voorkomen

Het concert van Metallica in de Johan Cruijff Arena zorgde voor 'nog een probleem' op Koningsdag. Dat zei burgemeester Halsema vanmiddag in antwoord op vragen van gemeenteraadsleden over het bericht van AT5 dat twee Koningsdagfestivals mede vanwege dat concert moesten inkrimpen .

Halsema zei dat de gemeente een 'uitdrukkelijk verzoek' aan de Johan Cruijff Arena had gedaan. "Daar hebben we meerdere keren contact met de Arena over gezocht. En er is een bijkomend probleem, de Arena heeft een doorlopende exploitatievergunning. Daarin staat dat ze naast voetbal ook een x aantal andere evenementen mogen organiseren. En dat betekent dat de Arena het concert volgens de vergunning mocht organiseren en de gemeente geen middelen heeft om hierop in te grijpen."

Ze zei dat de betrokken festivals sinds november wisten dat het 'op tafel' lag. Nadat VVD-fractievoorzitter Claire Martens aangaf dat ze van organisatoren had gehoord dat het zij het pas op 20 januari hoorden, zei Halsema dat er in de maanden na november daarna allerlei gesprekken plaatsvonden en dat er inderdaad waarschijnlijk pas in januari een besluit genomen is.

"Er is geen sprake van een overvaltactiek. Er is echt heel lang en heel uitgebreid gepraat"

"Het is zo dat ze teruggaan van 68.000 naar 40.000, dat is niet heel weinig", antwoordde Halsema. "Dan heb je nog steeds een forse opkomst. Als tweede, er is geen sprake van een overvaltactiek. Er is echt heel lang en heel uitgebreid gepraat. En als derde, ja u heeft gelijk, er is een doorlopende exploitatievergunnig aan de Arena gegeven. Dat is ook heel logisch. Vanwege de positie voor de Arena. Het belang voor voetbal en de stad."

Ze herhaalde dat de gemeente 'onmiddellijk' contact zocht met de Arena toen er sprake was van een concert van Metallica. "Dat was nog voor de kaartjes verkocht gingen worden. Gevraagd om verplaatsing. Dat is niet gebeurd. Dan staan we even met lege handen en dan hebben wij vooral een openbare orde- en vervoersprobleem op te lossen. En dat hebben wij zo goed mogelijk geprobeerd te doen."