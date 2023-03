Vader arresteert zelf de verdachte aanrander van zijn dochter: "Ik voelde me verdrietig"

Wat vier meisjes in de zomer van 2021 tijdens het winkelen is aangedaan, heeft diepe indruk achter gelaten. Dat blijkt vandaag in de rechtbank, waar een 44-jarige man moet voorkomen voor een reeks van aanrandingen in zijn oude stad Hoorn. "Mij aanranden terwijl ik lekker in de stad ben met vriendinnen, wat is er mis met u?"

Dat vertelt een van de meiden door de microfoon. Ze richt zich tot de rechtbank en de advocaat van de mogelijke dader, want de verdachte E. F. is vanwege 'fysieke klachten' niet aanwezig tijdens de zitting. Het begint allemaal op 6 september 2021. Een meisje (13) staat dan met haar vriendinnen voor de Hema in de Hoornse centrum. Ze voelt opeens een hand bij haar intieme delen. "What the fuck", roept ze. De man die dit doet, loopt daarna bellend verder. Een dekmantel, volgens de officier van justitie vandaag. Een dag later is het opnieuw raak bij dezelfde winkel, als een leeftijdsgenoot tijdens het opstappen op haar fiets een hand op haar zadel voelt. "Ik schrok enorm toen het gebeurde. In paniek fietste ik keihard weg. Achter mijn vriendinnen aan, geen idee wat er was gebeurd", vertelt ze vandaag. Wéér een dag later lopen twee vriendinnen (12) nietsvermoedend door de Kruidvat. Uit het niets worden ze vlak achter elkaar betast bij hun billen. Ze vluchten naar een parfumwinkel om de hoek. Eén van de vriendinnen ziet de man lopen en maakt een foto, waarna ze haar vader belt.

"Ik ben veel voorzichtiger geworden. Het heeft op mij een grote indruk gemaakt" Eén van de slachtoffers vandaag in de rechtbank

Hij is politieman en gaat op zoek naar de dader. Hij vat hem in de kraag en draagt hem over aan collega's. Vier meiden doen uiteindelijk aangifte van de aanranding. Twee slachtoffers die vandaag bij de zitting aanwezig zijn, nemen het woord. "Toen ik was aangerand, voelde ik mij verdrietig en moest ik veel huilen. Anderhalf jaar later speelt het nog steeds door mijn hoofd. Ik ben veel voorzichtiger geworden en kijk om mij heen. Het heeft op mij een grote indruk gemaakt." Werkwijze hetzelfde De vier zedenfeiten waar de 44-jarige F. van verdacht wordt, vinden dus vlak achter elkaar plaats, op 6, 7 en 8 september 2021. De werkwijze is volgens het Openbaar Ministerie steeds hetzelfde. Hij zou de meiden bellend en van achteren hebben benaderd en ze bij hun ultieme delen hebben betast. Ook zou hij bij één van de slachtoffers met zijn vingers naar binnen zijn gegaan. Nadat de man wordt aangehouden en verhoord, worden zijn telefoons in beslag genomen. Op één telefoon vindt de politie meerdere pikante foto's van minderjarigen. Eén foto komt veelvuldig voor. Het zou gaan om een kind, waar ook de man over de vloer komt. De politie heeft naar eigen zeggen de familie gewaarschuwd. E.F. ontkent met klem dat hij de meiden heeft betast. Wel geeft hij toe dat hij die ene middag in de Kruidvat is geweest om boodschappen te doen. "Om haargel en een blauwe nagellak te kopen." Ook zou hij inderdaad een groepje meiden hebben gezien, die 'vrij druk zijn'. "Ik vroeg of ik erlangs mocht, waarna ik het winkelmandje gebruikte om ruimte te maken. Maar niet op een agressieve manier." Verder beroept hij op zijn zwijgrecht. Zijn advocaat Vince Mes pleit voor een werkstraf, anders zou hij zijn werk en woning kwijtraken. Veiligheid aangetast De officier van justitie ziet dat anders en eist een gevangenisstraf van 8 maanden, waarvan de helft voorwaardelijk. De man wilde volgens haar niet meewerken aan en onderzoek naar zijn psychische gesteldheid. "Het zijn brutale aanrandingen, drie dagen achter elkaar en op klaarlichte dag. Hun gevoel voor veiligheid is aangetast, dat hoort niet zo te zijn." Volgens haar zou E.F. helemaal geen winkelmandje bij zich hebben en heeft hij niks gekocht. "Dagenlang heb ik er last van gehad. Ik sliep niet goed en zat niet lekker in mijn vel. Gelukkig ging het rotgevoel uiteindelijk weg", aldus een van de meiden. "Wat bezielde u dat u mij en andere op klaarlichte dag heeft aangerand?" Over twee weken doet de rechtbank uitspraak in de zaak.

