Voortaan 's nachts nog maar twee ingangen open op Amsterdam Centraal

Centraal Station is vanaf vannacht tussen 1.00 en 5.00 uur nog maar via twee ingangen bereikbaar. Het gaat om de meest westelijke reizigerstunnel aan de centrumzijde en de meest westelijke reizigerstunnel aan de IJ-zijde, ter hoogte van de pont.

Op die plekken houden beveiligingsmedewerkers extra toezicht, laat de NS weten. Ook wordt er op de perrons bij nachttreinen extra op vervoersbewijzen gecontroleerd. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat de 'hinder van overlastgevers' 's nachts minder wordt.

De beveiliging op CS werd de afgelopen maanden al opgeschroefd. Zo is er extra beveiliging aanwezig, waarvan een deel met een hond loopt. Daarnaast zijn er al extra controleacties en geldt er een alcoholverbod in het stationsgebied. Volgens de NS hebben deze maatregelen effect, maar zijn er nog altijd incidenten in het stationsgebied.