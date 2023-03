Splinternieuwe aanhanger van tuinwerkplaats Rozemarijn Overland gestolen

Ze hadden 'm bij Rozemarijn Overland in Haarlem Schalkwijk na lang zeuren eindelijk binnen: de nieuwe aanhanger. Maar nog geen drie maanden later is de aanhanger verdwenen. Gestolen van de afgesloten parkeerplaats aan het Tennispad.

Tuinwerkplaatsleider Gertjan Kok van Rozemarijn Overland - NH Nieuws / Rob Wtenweerde

Op de tuin werken onder meer mensen met een verstandelijke beperking of psychische kwetsbaarheid. Tuinwerkplaatsleider Gertjan Kok baalt ontzettend van de diefstal. Hij laat de lege plek op het parkeerterrein zien. "Er stond hier een gloednieuwe aanhangwagen en die is gestolen. We hadden hem een maand of twee. We konden eindelijk een nieuwe stap maken met de deelnemers." "We zijn nu bezig met tegelwippen op professionele wijze. Tegels en zand eruit en biologische aarde en plantjes erin. En dat met pallets tegelijk. Maar daar kunnen we nu niet meer mee verder."

"Je steelt van mensen met een verstandelijke beperking" Gertjan Kok