Weesperstraat in Amsterdam vanaf juni zes weken lang overdag afgesloten

In de pilot moet onderzocht worden wat de effecten van zo'n afsluiting zijn. De zogenoemde 'knip in de Weesperstraat' werd al in 2020 aangekondigd, maar vervolgens meerdere keren uitgesteld: eerst omdat er door de coronapandemie veel minder auto's reden, later omdat de Piet Heintunnel langere tijd dicht was.

Drukte tijdens spits

Nu het verkeer weer op het oude niveau is, kan de pilot starten, laat wethouder Melanie van der Horst (Verkeer) weten. Tijdens de proef worden onder meer het effect op verkeersstromen, luchtkwaliteit en leefbaarheid onderzocht.

Tussen de ochtend en avondspits zouden er maar liefst 1500 auto's over de Weesperstraat rijden. Bewoners willen al langere tijd dat de gemeente er maatregelen tegen neemt om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren.

Voorspelling

De gemeente verwacht dat dat ruim 40% van de auto’s die nu op de Weesperstraat rijden via een andere route even snel of sneller op bestemming is. Nog eens 40 procent doet er naar verwachting 5 minuten langer over. Of die voorspellingen kloppen wordt tijdens de pilot op basis van een kentekenonderzoek berekend.

Na de aankondiging van de pilot is de proef aangepast; 's nachts wordt de proef opgeheven. Volgens de wethouder is dat omdat er dan veel minder verkeer is en om taxi’s te ontzien.