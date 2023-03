Anna's huis in Zaandam bestaat 5 jaar: "Hier voel je als kankerpatiënt erkenning"

Als kankerpatiënt heb je levenslang. Ook al ben je genezen. Het wordt nooit meer hetzelfde. De angst blijft. En dan is het heel fijn als je met je verhaal ergens terecht kunt. Anna's huis achter het Zaans Medisch Centrum is zo'n plek. Het bestaat nu vijf jaar - draait geheel op vrijwilligers en sponsorgeld - en heeft zijn waarde dubbel en dwars bewezen.

Coosje was kankerpatiënt en is nu vrijwilliger in Anna's huis. - NH Nieuws

De 66-jarige Coosje Kleyn zit vlak voor haar pensioen. "Nooit gedacht dat ik dat nog zou halen." Twee keer kreeg ze darmkanker en maar kwam er telkens weer bovenop. De allereerste keer dat ze Anna's huis binnen liep, had ze een knoop in haar maag. "Ik zag er enorm tegenop." Gelukkig viel het reuze mee. "Ik kon mijn verhaal kwijt bij lotgenoten. Ik voelde erkenning." Niet dat ze thuis geen begrip meer toonden, maar het is volgens Coosje het is gewoon fijn om aan vreemden te vertellen wat je voelt en hebt meegemaakt. Tegenwoordig is de 66-jarige één van de vele vrijwilligers.

Praten met lotgenoten

Voor de 68-jarige Ingrid Seeboldt is het veel langer geleden dat ze kanker had. Ze is een 'DES-dochter'. Haar moeder slikte tijdens de zwangerschap een medicijn om miskramen te voorkomen dat later kankerverwekkend bleek te zijn. "Ik was 15 toen ik kanker kreeg. Ik ben daar gelukkig goed uitgekomen, maar ik herinner me wel dat ik heel veel heb gehad aan gesprekken met lotgenoten. En nu ik hier werk als vrijwilliger merk ik ook dat praten met mensen die hetzelfde is overkomen helpt."

Gezichtsbehandeling

In Anna's huis wordt trouwens niet alleen gepraat. "Dat hoeft ook helemaal niet", zegt Coosje. "Je kunt hier van alles doen. Van yoga, tekenen en schilderen tot aan zingen. Ik ga zelf vaak met een gast een puzzeltje maken." Wat mensen erg fijn vinden is een gezichtsbehandeling of een massage. "Dan voel je de pijn in je lijf even niet meer", zegt Coosje terwijl ze op de massagetafel gaat liggen voor een heerlijke behandeling.

Het vijfjarig bestaan van Anna's huis wordt op vrijdag 31 maart gevierd met een open dag. Iedereen is welkom.