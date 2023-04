'Koop een kuub': beachhandballers zoeken zandsponsors voor eigen handbalstrand

Wie helpt de beachhandballers van Nieuwe Niedorp aan een eigen 'strand'? De vereniging is de actie 'Koop een kuub' gestart om de oude tennisvelden om te toveren tot een officieel terrein voor beachhandbal. Na een paar dagen loopt de actie al boven verwachting: "Ik dacht eerst: 750 kuub, waar beginnen we aan? Nu denk ik: dat redden we."

Met vier nichten uit de zandtransportfamilie heeft Sonja Spaansen de handschoen opgepakt om de club naar een hoger niveau te tillen met eigen wedstrijdvelden. "We zitten óf in het bestuur óf hebben kinderen die aan beachhandbal doen en we zijn een beetje verliefd op de sport. Voor een toernooi moeten we nu helemaal naar Venlo. Je zou zeggen: 'Doe effe normaal', Maar als je er eenmaal bent en je ziet je kind genieten, ja, dan rijd je naar Venlo of Stadskanaal."

De oude tennisvelden van de Niedorper tennisclub liggen er verwaarloosd bij. Iets verderop op het sportcomplex ligt maar één zandveld voor de beachhandballers. "We zijn een groeiende vereniging met veel jonge leden en nieuwe teams", vertelt Sonja Spaansen. "En we doen het verdienstelijk. Vorig jaar zilver en brons op het NK, maar met één veld is er maar weinig ruimte om te trainen. Kinderen gaan daarom nu al vaak zelf trainen na school of 's avonds met elkaar."

Beachhandbal is voor Nederland een opkomende sport. Het is de zomerse variant op het standaard handballen dat eind jaren '80 in Italië naar het strand is gebracht. Met de afgelopen Olympische Spelen was het een demonstratiesport om te kijken of het meegaat als onderdeel in de volgende Spelen.

Liana Spaansen: "Hoe mooi zou het zijn om gewoon in de buurt een prachtige accommodatie te hebben? We zorgen voor hergebruik van de tennisbanen en brengen de velden weer tot leven." Anita Spaansen vult aan: "Het wordt echt tijd. Het is niet meer te doen met één veld, Dat hebben we het afgelopen jaar geprobeerd, maar bij de training staan er zoveel mensen op het veld. Het is op elkaar wachten. Dus om ons heen horen we alleen maar: Ga ervoor!"

Enthousiasme

"We gaan er iets moois van maken," zegt Anita Spaansen. Ze kijkt via haar telefoon nog even of de website van de actie goed werkt. Wie de club wil steunen, kan een kuub zand kopen. "Die kuub zand nemen wij natuurlijk, die krijg je niet mee als het koopt, maar je kunt er wel een grote prijs mee winnen. We zijn net van start met de actie en het verbaast ons hoeveel het wordt opgepikt in het dorp. Er is zoveel enthousiasme dat de tennisbanen hergebruikt worden."