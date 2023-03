Nieuwendijk in Amsterdam afgesloten door gaslek, panden uit voorzorg ontruimd

Een stuk van de Nieuwendijk en de Haringpakkerssteeg is afgesloten door een gaslek. Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn de panden in de buurt van de gaslekkage uit voorzorg ontruimd.

In de drukke winkelstraat zijn metingen uitgevoerd voor een bodemonderzoek. Hierbij is een gasleiding geraakt. Een aantal winkels zijn op last van de brandweer gesloten.

Rondom het lek hangt een stinkende gasgeur. Liander is op dit moment bezig met de reparaties van het lek. De brandweer kan nog niet zeggen hoelang dit gaat duren.