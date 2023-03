Gemeenteraad neemt miljoenenbesluit over nieuw sportterrein in Grootebroek

De gemeenteraad van Stede Broec neemt vanavond een besluit over een nieuw sportpark. Deze moet het terrein aan de Wijzend en Raadhuislaan in Grootebroek vervangen. Inwoners van de gemeente konden de afgelopen maanden meedenken over de indeling van het terrein. Over uiterlijk 15 jaar moet het nieuwe park klaar zijn. De kosten voor het hele traject bedragen ongeveer 27,5 miljoen euro.

NH/Dennis Nieuwenhuis

Na het besluit van de raad gaat de gemeente Stede Broec aan de slag met het bestemmingsplan voor het sportterrein. Naast ruimte voor voetbalclub De Zouaven, atletiekvereniging SAV en het zwembad De Kloet komt er ook een park waar mensen kunnen wandelen of recreëren. "De realisatie van het nieuwe terrein langs de Wijzend en Raadhuislaan in Grootebroek is een traject van de lange adem", laat de gemeente weten. De volledige inrichting van het sportpark moet zo’n vijf tot vijftien jaar in beslag gaan nemen. Voor het vervangen van het terrein van De Zouaven en SAV zijn drie fases opgesteld. In totaal komen de kosten voor deze fases uit op 27,6 miljoen euro. Masterplan De raad in Stede Broec stelde ongeveer zes jaar geleden een Gebiedsvisie vast. Samen met de verschillende sportverenigingen, grondeigenaren en inwoners ziet de gemeente namelijk mogelijkheden om het gebied, waar ook het zwembad De Kloet bij hoort, komende jaren te renoveren. Met de input van alle partijen zijn vier scenario’s uitgewerkt, waarbij als uitgangspunt wordt genomen dat de lokale identiteit wordt versterkt. Ook moet de huidige indeling van het afgebakende voortgezet worden, en moet een nieuwe parkzone als recreatieve beweegroute gerealiseerd worden. Iedereen die dat wilde kon tot en met 15 januari van dit jaar aandachtspunten aangeven. Deze punten zijn verwerkt in het masterplan, dat voor vanavond op de agenda van de gemeenteraad in Stede Broec staat gepland.