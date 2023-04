Theatermaker Stella zet Wijk aan Zee op z'n kop met nieuwe voorstelling

De IJmondse theatermaker Stella van Lieshout is oprichter en een van de drijvende krachten achter Theatermanifestatie IJmond. Deze groep heeft de afgelopen jaren de nodige spektakelstukken gebracht in Heemskerk en Beverwijk, samen met een grote groep vrijwilligers. In april ziet een nieuwe voorstelling het licht: Radar. Dit keer is Wijk aan Zee het decor. En worden de dorpelingen gemobiliseerd om mee te doen. Vijf prangende vragen aan Stella.

Waarom is gekozen voor Wijk aan Zee?

"We hebben binnen de kerngroep een voorliefde voor ‘science fiction’ en ‘War of the world’-achtige sferen. Dat heeft het dorp wel een beetje. We zochten voor de nieuwe voorstelling bovendien een plek die goed af te sluiten is met een kleine gemeenschap. Dat kan dus alleen maar Wijk aan Zee zijn. Ook qua geschiedenis past het bij ons verhaal: de dorpsgemeenschap die al zolang weerstand biedt de plannen van allerlei grootmachten."

Wat is het verhaal van Radar?

"We willen als Theatermanifestatie de komende drie jaar zes voorstellingen maken. Radar is de eerste van deze reeks. Het verhaal is dat een vreemd object uit de ruimte geland is in het dorp. Het is een soort van ei. De overheid wil het onderzoeken, maar de Wijk aan Zeeërs willen het voor zichzelf houden. Ze denken dat het niet voor niks in het dorp terecht is gekomen. In het verhaal zitten subtiele verwijzingen naar alle verhalen die we uit de gemeenschap hebben opgehaald. Over de Tweede Wereldoorlog, over de jeneverfles die in een muur was gemetseld, de strijd tegen de instanties."

Moet er per se een boodschap in het stuk zitten?

"We hebben als kerngroep altijd een idee als uitgangspunt. Iets dat we willen onderzoeken. Voor de komende reeks is dat: hoe ziet de ideale samenleving eruit? Niet dat we met dit stuk een morele boodschap verkondigen. We willen de mensen meenemen in de zoektocht naar het antwoord, maar hoe dan ook moet het een stuk zijn dat leuk en mooi is om naar te kijken, met goede spelers en een prachtig decor."

Is het ingewikkeld om het dorp te mobiliseren?

"We spelen ons stuk altijd met veel vrijwilligers, met amateurs. Wijk aan Zee heeft een traditie als het gaat om vrijwilligers en projecten, dus die aansluiting was niet moeilijk. Het mannenkoor WazMank doet mee, blaasorkest Het Dorp en tal van andere inwoners. We zijn gestart in Café De Zon, dat door het dorp is overgenomen en hebben ook gevraagd of de mensen hun huiskamer open willen stellen. Daar zijn al veel aanmeldingen voor binnen. Dat vind ik heel bijzonder, maar het verbaast me niet."

Wat wordt het volgende project?

"Nu we zes voorstellingen in drie jaar spelen hebben we een kortere aanloopperiode dan voorheen. Radar is nog niet eens gespeeld of we zijn al met de voorbereidingen bezig voor de nieuwe stukken. In oktober gaan we een voorstelling maken met jongeren in Velsen, die samenvalt met de ‘Week van de Industriecultuur’."

‘Radar’ wordt gespeeld van 21 tot en met 23 april in Wijk aan Zee. Voor meer informatie: theatermanifestatieijmond.nl