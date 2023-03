Young Art Festival gaat niet door: "Dit is emotioneel heel zwaar"

Het was erop of eronder dit jaar voor het Young Art Festival (YAF). Helaas is het eronder geworden. Er zijn niet genoeg kaarten verkocht om het festival voor jonge kunstenaars en muzikanten door te kunnen laten gaan. "Voor een organisatie die heel erg drijft op vrijwilligers en gemeenschapszin, is dit emotioneel heel zwaar", zegt Stella van Lieshout, artistiek leider van het festival.

De kaartverkoop ging vorige week al niet zoals Stella hoopte. Dat is er na een week niet veel beter op geworden: "Maar het is niet alleen de kaartverkoop, het zijn ook de sponsors en de kosten zijn door inflatie erg omhoog gegaan."

De organisatie heeft helaas niet genoeg vlees op de botten om het festival dan toch zonder zorgen te laten doorgaan. "We namen het allemaal mee in de mix, en nu hebben we besloten dat het niet gaat."

Stella noemt het met een zucht 'heel jammer'. "Na de coronatijd hebben we vorig jaar tóch weer een heel mooi festival georganiseerd. Na bijna twintig jaar Young Art te hebben georganiseerd is het gewoon heel zwaar dat het nu niet gelukt is."

Sinds 2004

Het festival was er al sinds 2004 en er is een hoop moois uit voortgekomen, weet Stella: "Het heeft kleur gegeven en er zijn nieuwe initiatieven ontstaan zoals de Broedmachine, een creatieve broedplaats."

Valt het doek nu definitief voor YAF, of waagt de festivalorganisatie volgend jaar weer een poging? Stella: "Dat vraag je te vroeg. Eerst gaan we alles netjes afhandelen met degenen die een kaart hebben gekocht, de sponsors en iedereen die ons een warm hart toedraagt. Dan laten we het vervelende gevoel even zakken en kijken we over een paar weken welke kant we straks op gaan."