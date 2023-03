De Peiling: hoe multitask jij onder de douche

Onder de douche springen wordt door mensen vaak op verschillende manieren ervaren. In de ochtend voor werk kan het een manier zijn om lekker wakker te worden. Na het sporten of een lange dag werken om op te frissen of op te warmen onder de warme straal. Vaak is het een moment van rust. Sommige mensen benutten het moment zelfs om even te mediteren, maar multitasken komt ook veel voor.

Eten, bellen en tandenpoetsen

Wat mensen nog meer onder de douche doen naast haren wassen en afspoelen varieert. Sommige eten, plassen of maken schoon onder de douche. Anderen zijn druk met hun telefoon bezig, maken een planning, bellen met vrienden of luisteren naar muziek. Ook tandenpoetsen komt veel voor.

Dat tandenpoetsen lijkt de perfecte manier om tijd te besparen, maar onlangs raadde een Amerikaanse tandarts dit af. Volgens haar worden de haartjes van je tandenborstel zachter onder de douche, waardoor het tandenpoetsen niet doeltreffend genoeg is.

