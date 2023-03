Kelly organiseert eerste markt voor tweedehands kinderkleding en spullen in Westzaan

Het duurt nog even, maar over een kleine twee maanden wil Kelly de Wagemaker (29) uit Westzaan naar eigen zeggen de allereerste tweedehands kinderkleding- en spullenmarkt organiseren in haar dorp. Kelly merkt dat veel mensen om haar heen steeds duurzamere keuzes maken: "Ik vind het leuk om tweedehands dingen te scoren. Dat bracht mij op het idee om het hier in de buurt te doen."

Op dit moment is Kelly de Wagemaker druk met het ophangen van posters en vertelt ze enthousiast over haar plan op social media. "De markt is bedoeld voor particulieren. Om je oudere kleding van kinderen te verkopen. Dan kan je een tafel zelf huren."

Duurzaam

Het is voor de Westzaanse nog niet duidelijk of er veel animo is, maar ze heeft op 21 mei in buurthuis De Kwaker 28 plekken te vergeven. "Ik organiseer het omdat ik om me heen zien dat het een succes is", zegt de 29-jarige resoluut. Ze merkt dat veel mensen steeds meer bezig zijn met tweedehands kleding vanwege het duurzaamheidsaspect. "Ik ga zelf graag naar dit soort markten toe."



Als de Westzaanse veel dorpelingen enthousiast krijgt, is ze van plan het concept breder te trekken. "Misschien ook voor dames- en heren. Of voor speelgoed met Sinterklaas. Als het in trek is, wil ik het wel vaker doen."