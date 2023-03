'Inbrekers' Lutjebroek blijken toch bezorgers: "Moeten de wijk nog leren kennen"

In verschillende wijken in Lutjebroek is de afgelopen week onrust ontstaan, omdat de bewoners verdachte personen zagen lopen. De politie ontving meerdere meldingen, maar na een controle van de wijkagent blijkt dat deze personen nieuwe krantenbezorgers zijn.

Politie

De wijkagent van het dorp waarschuwde een paar dagen geleden via Facebook voor verdachte personen in de gemeente Stede Broec, en met name in Lutjebroek. Deze personen zouden lang bij verschillende huizen blijven staan, en kennis opdoen wanneer ze door de wijk lopen, aldus de agent van dienst. Dit zorgde voor veel verontruste reacties binnen Lutjebroek. Verschillende inwoners gaven aan de personen via de camera van hun deurbel gefilmd te hebben. Ook werd gemeld dat zij zich verplaatsen met een grijze en een rode auto. Gerichte controle Nadat ook de politie meerdere meldingen ontving, is een agent woensdagochtend door de wijken in Lutjebroek gegaan voor een gerichte controle. Bij deze ronde zijn de personen aangesproken, waaruit bleek dat zij inderdaad nieuwe krantenbezorgers zijn. "Zij zijn nieuw, en moeten hun wijk nog leren kennen", vertelt de politie. "Daarom gebruiken ze hun telefoon veel om bezorgadressen op te zoeken." Het onderzoek is hiermee volgens de politie afgerond. "Het is fijn als u alert blijft. Ziet u iets verdacht, bel ons gerust. Bij spoed altijd 112, in andere gevallen via het algemene nummer."

