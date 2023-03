Hoe staat het met jouw taalkennis? Groot Goois Dictee laat het je vanavond testen (en met een doel)

Pakweg één op de acht mensen heeft veel moeite met lezen en schrijven en dat aantal neemt - opvallend genoeg - eerder toe dan af: laaggeletterdheid is een groot probleem. Het speelt overal, maar Hilversum is van onze provincie een van de uitschieters waar laaggeletterdheid het hoogst is. Het raadhuis van Hilversum vormt daardoor vanavond het decor van het Groot Goois Dictee.

Met het Groot Goois Dictee wordt aandacht voor dit onderwerp gevraagd, maar misschien wel belangrijker nog: er wordt ook geld opgehaald om projecten op te zetten om laaggeletterdheid tegen te gaan.

Bepaalde woorden niet begrijpen is alledaags. Het gaat niet alleen om de moeilijke woorden van geleerde politici of onbegrijpelijke woorden uit brieven van de belastingdienst, maar ook in op het oog alledaagse taal.

Begrijpen jongeren ouderen nog wel bijvoorbeeld? "Want wat is een huishouden van Jan Steen, wat bedoel je met ‘een oude bok lust nog wel een groen blaadje’ of 'de teerling is geworpen'? Als je dat zegt tegen jongeren gaat er een dominee voorbij, hoewel, je weet nooit hoe een koe een haas vangt. En wat te denken van: hij draaide haar nummer, maar hing direct op toen hij haar hoorde", somt de organisatie zomaar wat mogelijkheden op.